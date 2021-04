Sprawa OFE utknęła. "Stanowisko Solidarnej Polski było pewnym zaskoczeniem"

Mówiąc o stosunku Porozumienia do ustawy likwidującej OFE, Gowin jednoznacznie stwierdził: - My popieramy to rozwiązanie, bo to przekazanie oszczędności w ręce Polaków - powiedział na środowej konferencji w Sejmie. - Rozwiązanie, które zaproponował nasz rząd, przywraca pieniądze w ręce obywateli - podkreślił raz jeszcze.

- To już nie pierwszy raz, gdy politycy tej partii koalicyjnej nie popierają pewnych rozwiązań - mówiła w "Money. To się liczy" Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, o Solidarnej Polsce. - Odpowiem brutalnie, to w interesie mniejszych koalicjantów jest to, żeby Zjednoczona Prawica funkcjonowała - spuentowała wiceminister rozwoju.