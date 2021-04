OFE wciąż bez reformy, Polacy będą czekać na zmiany i pieniądze. Przez konflikt koalicjantów

grabież 17 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Mówimy stanowcze "nie" dla grabieży pieniędzy z kont Polaków - mówił podczas jednej z konferencji Zbigniew Ziobro. No to obywatelu Ziobro macie okazję pokazać, czy to tylko mowa-trawa i kolejna bajka dla naiwnych czy nie. Podatek 15% (oszuści nazywają go dla zmyły opłatą przekształceniową) to właśnie jest grabież pieniędzy z kont Polaków. Nieprawdaż? No to do dzieła. Polacy nie potrzebują likwidacji OFE. Likwidacji OFE potrzebują tylko ci, co chcą grabieży pieniędzy z kont Polaków.