Te prognozy otwierają oczy. Masz 30 lat? Możesz zobaczyć, ile wyniesie twoja emerytura

Darx 32 min. temu

Powinna być emerytura obywatelska każdy by ją dostał po osiągnięciu wieku emerytalnego bez względu na staż lata pracy plus to co zarobi przez lata dodatkowo w Polsce nie opłaca się pracować bo podatki za wysokie na nic człowieka nie stać nie może żyć na poziomie dziwny kraj place są słabe jakie mają być emerytury za 20 lat świat nie będzie istniał przy takim stanie po co planowac coś jak nic tonie da