"To moja porażka pedagogiczna". Horała żałuje, że nie przekonał Gowina

Zniesienie limitu 30-krotności składek ZUS miało dać do przyszłorocznego budżetu ponad 5 mld zł. Ale nie da, ponieważ odpowiedni projekt ustawy był w sejmie tylko sześć dni. Poseł Horała wycofał go z prac sejmowych, kiedy było pewne, że nie znajdzie się większość gotowa go poprzeć.