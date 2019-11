Emerytura maksymalna. Chce jej Lewica wraz ze zniesieniem limitu 30-krotności składek ZUS

Zgodnie z projektem ustawy grupy posłów Lewicy, emerytura maksymalna miałaby wynieść "sześciokrotność wynagrodzenia minimalnego w roku poprzedzającym rok przejścia na emeryturę".

Zgodnie z tym założeniem, jeżeli w 2019 roku pensja minimalna wynosi 2250 złotych brutto, to emerytura maksymalna w roku 2020 wyniosłaby 13 500 złotych brutto. Nie miałoby żadnego znaczenia, że czyjeś pensje czy składki na ZUS są wyższe, niż wskazana kwota.

Lewica jednak w projekcie ustawy przewidziała, że emerytura maksymalna miałaby wynosić 15,6 tys. złotych w pierwszym roku obowiązywania nowego systemu.

Zobacz także: Expose Morawieckiego. "Słowem nie wspomniał o spowolnieniu, mami nas"

To pójście o krok dalej od tego, co zakładał projekt Prawa i Sprawiedliwości. Partia rządząca również chce zniesienia tzw. limitu 30-krotności, jednak projekt poselski przedstawicieli tego ugrupowania nie zakłada wprowadzenia pojęcia tzw. emerytury maksymalnej.

Politycy Lewicy już wcześniej informowali, że zniesienie limitu składek jest bliskie ich programowi wyborczemu. Jednak do projektu grupy posłów PiS mieli sporo zastrzeżeń.

(Sejm.gov.pl) (Fot: WP.PL)

– Dziś jesteśmy na nie, bo mamy pierwsze zastrzeżenia. Projekt został zgłoszony bez konsultacji, w nocy. Nie było żadnej próby porozumienia z partnerami społecznymi – mówił money.pl w ubiegłym tygodniu Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy.

30-krotność. Lewica może zdecydować o przyszłości projektu PiS i emerytur

Nieco inne podejście okazała posłanka Marcelina Zawisza z partii Razem. W poniedziałek apelowała, by nie odrzucać projektu PiS w pierwszym czytaniu. – Żebyśmy mieli szansę popracować nad tym projektem, ponieważ on co do zasady ma słuszną ideę – powiedziała, cytowana przez PAP.

– Chciałabym, żebyśmy nie robili w Polsce tak, że odrzucamy ustawę tylko dlatego, że zgłosiła ją jakaś partia. To co jest dla nas bardzo ważne, to powrót do merytorycznej dyskusji na temat konkretnych projektów, niezależnie, kto je zgłosił – powiedziała Zawisza.

Bez zniesienia 30-krotności - nowy budżet. PiS przed ważnym głosowaniem

Co jeszcze chcieliby zmienić posłowie Lewicy? W projekcie ustawy można znaleźć m.in. propozycję podniesienia najniższej emerytury i renty do wysokości 1600 złotych, a także podniesienia najniżej renty dla osób częściowo niezdolnych do pracy do wysokości 1200 złotych.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące