"To nie błąd systemu". Taką emeryturę ma 60-latka z Biłgoraja

Dziennik „Fakt” zwraca uwagę, że koszt wydania decyzji emerytalnej, wynoszący ok. 100 zł, znacznie przewyższa wysokość tych najniższych świadczeń.

Groszowe emerytury to problem kobiet

Na przestrzeni 13 lat liczba emerytur wypłacanych w wysokości niższej od minimalnej wzrosła 15-krotnie. Groszowe emerytury to szczególny problem dotykający głównie kobiety i jest to rosnące wyzwanie dla całego systemu emerytalnego w Polsce. To narastający kłopot, który wymaga systemowych zmian.