Trwają wypłaty trzynastej emerytury. Trafiła do ponad 8 mln uprawnionych

Co do polskiego pokolenia 60 plus jako blisko 40-latek mam wrażenie, że moje dzieciństwo za sprawą ogólnego dziadostwa (przestrzeń publiczna, podejście do dzieci itd...) w porównaniu do dzisiejszych standardów zaproponowanego przez pokolenie dziadków i rodziców można przyrównać do później wersji dużego fiata co najwyżej. Te same pokolenia oczekuje ode mnie odwzajemnienia w postaci najnowszego modelu vw golfa co najmniej. No cóż wystarczy powiedzieć tym aktualnym seniorom, że im się to należy i wybory wygrane. To pozwala zdiagnozować stan intelektualny dzisiejszych seniorów i to dlaczego PRL z takimi ludźmi tak nisko leżał. Konkludując emeryci którzy mnie otaczają 60 - 80 lat najczęściej mają emerytury wczesne a przy tym wyższe niż aktualne pracujący fizycznie wydajnie i dokładnie jak ich zachodni odpowiednich w fabrykach pralek, telewizorów itp. Przy czym aktualni emeryci obok takiej pracy nawet nie stali.