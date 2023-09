Tysiące osób straci prawo do emerytury. Posypie się lawina pozwów

Tlumaczka 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ja w tym roku przeszłam na emeruturę. 9,5 tys netto. Ale pracowałam 40 lat bez przerw i często na dwa etaty. Ze wszystkiego odprowadzałam składki. Dodatkowo swoją firmą tłumaczeniowa. Jeszcze ludzi zatrudniam, bo dalej ją prowadzę. Pracowałam w szkole średniej, popołudniami w prywatnej. Do tego jestem tłumaczem przysięgłym i symultanicznym. Zero urlopów macierzyńskich i wychowawczych( bezskładkowych) W wakacje też praca- wyjeżdżałam do swojego drugiego domu na Mazurach i tam tłumaczyłam. Od lat zyję z partnerem. Też tłumaczem. Jesteśmy szczęśliwi i nie narzekamy na emerytury.