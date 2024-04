Ukraińcy wsparciem dla ZUS. Oto nowe dane

- Po rekordowym 2022 roku był to drugi najlepszy wynik od czasu reformy systemu emerytalnego w 1999 roku. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku ZUS zrezygnował z dotacji do o do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). na łączną kwotę 13 mld zł, doacja z budżetu państwa wyniosła niecałe 51,7 mld zł - mówi dla "DGP" rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.