W ZUS wrze. "Czemu nie wręczą 40 tys. wypowiedzeń"?

500 plus "się posypie"?

Takie wypowiedzi działają jednak na związkowców jak płachta na byka. - "Zcyfryzowania" wypłat 500 plus zupełnie nie rozumiem. Przecież te wnioski muszą być weryfikowane! Jakim cudem automat rozpozna, czy świadczenie nie będzie trafiać np. do ojca, który od roku nie opiekuje się rodziną? Nie opowiadajmy więc bajeczek. Moim zdaniem 500 plus może się po prostu posypać po przeniesieniu do ZUS - mówi money.pl Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy.