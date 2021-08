Składka zdrowotna w górę. Ekspertka: System nam się komplikuje, jest problem

Rząd planuje reformę podatkową, składka zdrowotna ma wzrosnąć, jednak nie o 9 proc., a około 3 proc. - To częściowo dobra wiadomość, ponieważ rząd nie wycofuje się z planów dojścia 9 proc., tylko mówi, że nie zrobi tego od razu. Jeżeli mówimy o 3 proc. zamiast 9 proc., to mamy 6 proc. oszczędności. To dużo - powiedziała w "Money. To się liczy" Małgorzata Samborska, doradca podatkowy, partner w Grant Thornton. - Problem polega na tym, że system nam się komplikuje. Zaczynamy mieć coraz więcej form opodatkowania działalności gospodarczej. To sprawia, że warunki prowadzenia działalności są nierówne - dodała.