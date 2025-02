Waloryzacja emerytur w 2025 roku. O tyle wzrośnie świadczenie

Marzec przyniesie emerytom wzrost świadczeń o 5,5 proc. To efekt tegorocznej waloryzacji, niższej niż w ubiegłych latach. Minimalna emerytura wzrośnie z 1780,96 zł brutto do 1878,91 zł, co oznacza dodatkowe 89,14 zł netto. Sprawdź, jak zmiany wpłyną na Twoje świadczenie.