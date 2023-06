Waloryzacja rent i emerytur. O tyle wzrosną świadczenia

vvvvvv 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

ja zyje dzis i to dzis mnie zabieracie 30% emerytury jednym słowem okradał tusk i wy nie lepsi id 10 lat to robicie biednym emerytom a w 2024 moze juz nas nie bedzie jak zrobicie zabawe z atomem lub bronia jadrowa juz ze starej broni puste robia sie magazyny wiec kolej na nastepny rodzaj dosc juz kłamac okradac bo polacy jak dostaja to trzeba cos ukryc wazniejszy jest ukrainiec bo tak kasa leci do kieszeni bogaczom