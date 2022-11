Waloryzacja rent i emerytur. Nowe dane GUS dają pretekst do większej podwyżki

Rojek 26 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Dosyć okradania codziennie ludzi w Polsce już nie ma za co żyć wszystko idzie na prąd gaz opłaty a co z jedzeniem?Mamy pozdychac kaczorze Pinokio Dudo. Co jesze wam mało śmierci partii katolicka.Wierzacych ale w diabła.a co z świętami . 97 procent ludzi w Polsce nie będzie miało świat.Chyba że nie ,spłaci za prąd mieszkanie co się dzieje że by sądy wysyłały komorników do ludzi bez skrupułów a czyja to wina że ludzie nie mają pieniędzy? Skąd ma wziąć ukraść? A co. Się dzieje z matkami z dziećmi? Mieszkają w namiotach . To politycy powinni mieszkać w namiotach. Na to sobie zasłużyli szegolnie politycy z PiSu solidarnej Polski i pseudo prezydenta dudy a nie mieszkać wypasonch mieszkaniach zryc oo chlac do umiaru i spędzać wakacje na Hawajach. Co roku. Już nie długo wojna domowa w Polsce będzie faktem