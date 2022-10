Rekordowe podwyżki emerytur. Resort przez przypadek ujawnił prognozy

PATOLOG 10 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Spodziewam się jeszcze w tym roku podwyżki świadczenia 500+ dla dzieci do 1000+ a nawet więcej. Już dziś bardzo często zaczyna nam brakować na piwko, winko, wódeczkę, papierosy i inne używki, a przecież są to dla nas artykuły pierwszej potrzeby niezbędne nam do życia, wierzymy że pan prezes zginąć nam nie da. Jest tak źle że nawet któregoś dnia przeszła mi przez głowę aby wżąć się za jakąś robotę, ale na szczęście ta głupawa myśl szybko mi z głowy wyszła, na pracę to trzeba mieć czas i chęci. Tak więc panie prezesie dobroczyńco ty nasz dziękujemy za już i prosimy o jeszcze więcej, dużo więcej, a my przy okazji przyszłorocznych wyborów odwdzięczymy się tak jak potrafimy. Ale musimy się mieć za co znietrzeźwić i otumanić, nikt trzeźwy, nieotumaniony i przy zdrowych zmysłach przecież na was nie zagłosuje!