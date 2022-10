Emerytury rolników. Resort chce podnieść im podstawy

Lukasz 40 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

System KRUS na moje oko zabetonował wieś w Polsce z jej mikro, nieprodukującymi na sprzedaż gospodarstwami. Posiadanie większego ogródka wystarczy by za ok. 150 PLN miesięcznie leczyć cała rodzinę i dostać rentę w niepodeszłym wieku. Z takimi wspólnikami trudno o środki na służbę zdrowia i systemem ubezpieczeń społecznych. Rolnik płacący składki jak każdy przedsiębiorca musiałby być siłą rzeczy posiadać gospodarstwo towarowe. Większe gospodarstwa skupowały by ziemię od mikro gospodarstw. Na tą chwilę ceny ziemi są horrendalnie wysokie, bo z racji profitów z KRUS i dopłat z UE mikro gospodarstwa nie trafiają na rynek. Dopłaty z UE to jedynie transfer pomocy społecznej a nie środki na modernizację rolnictwa.