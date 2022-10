1500 zł emerytury. Mniej seniorzy nie dostaną. Waloryzacja może zaskoczyć rząd

dsvd 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Sprawiedliwy system emerytalny byłby taki…. Najlepiej gdyby wszyscy płacili jednakowe składki ZUS przez min. 20 lat. Potem jednakowa wypłata dla wszystkich co płacili, proporcjonalna do lat składkowych np. za 20 lat składkowych 1000zł na rękę, za 30 lat - 2000zł, 40 lat - 3000. Jak ktoś chce mieć większą emeryturę, to musi sam sobie ją uzbierać.- oszczędzać. Ci, co zarabiają więcej, będą mogli sobie odłożyć więcej. Musimy zrozumieć też, że nie ma szans na wysokie emerytury. Trzeba samemu zadbać o godne życie na starość i nie ma co liczyć, że Państwo i politycy jakiejkolwiek opcji nam w tym pomogą. Przeczytajcie sobie ksiażke pt. Emreytura nie jest Ci potrzebna Tam opisano jak skutecznie zgromadzić majątek, by nie musieć liczyć na państwo.