Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Czarnek: rozmawiam z prezes ZUS

Pielęgniarki ratownicy medyczni zarabiają już 2 razy tyle i od lipca kolejna podwyżka ponad 10% no ale trzeba umieć strajkować tak samo jak umie policja czy górnicy.. Pielęgniarki i od łóżek pacjentów odchodziły a ratownicy strajkowali w czasie pandemii, teraz zarabiają na etacie ok 8k na rękę często tylko po policealnej zaocznej szkole i jeszcze wywalczyli 6 dni urlopu szkoleniowego. Olejcie te wszystkie egzaminy , matury to może pójdą po rozum do głowy i otrzymacie godne podwyżki.