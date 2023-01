Więcej emerytów będzie musiało podzielić się ze skarbówką. Wszystko przez Polski Ład

obywatel pols... 30 min. temu zgłoś do moderacji 6 5 Odpowiedz

Po co ta manipulacja, przecież jest to oczywiste, że masz większe dochody, to więcej odprowadzasz - doskonale wiadomo, że Ci którzy nie odprowadzają podatku, to jeżeli nie głodują, to wegetują. Także straszenie, że od większych przychodów zapłacę po przekroczeniu progu 2500 brutto podatek, to standard. Każdy emeryt poniżej chciałby być powyżej, i to najlepiej znacznie.