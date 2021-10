Emerytura Kaczyńskiego. Dzięki pracy w rządzie prezes PiS dostanie więcej

Juro63 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Emerytury powinny być o 25%zmniejszone gdy ktokolwiek podejmie pracę w wieku emerytalnym to spowoduje światełko by młodzi odkryli swą akceptację w dążeni do swego a tu taki siedzi w Sejmie już jednym okiem za światów ale trzymie się bo jest prezesem Kaczyński do d....y z takim rządem aby się nachapać drugiego na kolana rzucić lecz przyjdzie choroba i tyle