Zaraz się zacznie. Zmiany dla portfeli milionów Polaków

Zdecydowanie jedną z najważniejszych zmian, jakie odczują Polacy od początku 2024 roku, jest wzrost płacy minimalnej. Zgodnie z decyzją byłego premiera Mateusza Morawieckiego z początkiem 2024 r. pensja minimalna wzrośnie do 4242 zł brutto, a stawka godzinowa wyniesie 27,7 zł brutto. Natomiast od lipca najniższa krajowa podskoczy do 4300 zł brutto, a stawka godzinowa do 28,1 zł brutto.

Nie 500 plus, a 800 plus - zyskają rodzice

Kolejną zmianę od stycznia odczują rodzice dzieci. Poprzedni rząd zdecydował, że od nowego roku świadczenie 500 plus wzrośnie do 800 zł. Warto dodać, że decyzja o podwyższeniu kwoty była konieczna ze względu na galopującą inflację, która sprawiła, że realna wartość świadczenia 500 plus spadła do zaledwie 337 zł.