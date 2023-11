Kryterium dochodowe przy 800 plus? Jest zdecydowany głos

Vvv przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Oszczędności przede wszystkim trzeba szukać w ograniczaniu biurokracji, ilości urzędów i urzędników. Mniej o 1/3 województw, likwidacja gmin miejskich i wiejskich a pozostawienie w formie miejsko-wiejskie, likwidacja powiatów, jeżeli są spółki i zakłady gminne to po co o podobnych kompetencjach referaty przecież te spółki mogłyby bezpośrednio podlegać pod ministrów bo albo jedno albo drugie, wszystkie podatki w tym od nieruchomości pod US, zamiast 3 instytucji emerytalnych to 1 krajowa, nie ma potrzeby by poza ZUS było tyle innych instytucji odpowiedzialnych za wszelkiej maści zasiłki, zapomogi, świadczenia. Skoro jest PFRON, to po co jeszcze powiatowe zespoły , ZUS, KRUS, mundurowe, pup, wup, pcpr etc zajmujące się rentami i zagadnieniami osób niepełnosprawnych. Likwidacja pup, wup bo tu wystarczy tylko referat ds zatrudnienia. Nie ma potrzeby tworzyć mopsy, gopsy, PCPR jak ZUS byłby od zasiłków, a za wszelkie sprawy nadzoru i opieki odpowiedzialne służby porządkowe, sądy, kuratorzy. Mniej ministrów, pełnomocników. Wszystkie zasoby mieszkaniowe i nieruchomości gminne sprzedaż i wynajem tylko w cenach rynkowych. To na wynajmie w centrach miast samorządy powinny zarabiać by mieć środki do zapewnie każdemu kto potrzebuje dachu nad główną za przysłowiową złotówkę w postaci kontenerów mieszkalnych, domków holenderskich na obrzeżach gmin, z mini działka by zamiast kolejnego socjalu umożliwić tym osobom pozyskanie z własnej pracy na własne potrzeby warzyw, owoców. Itd