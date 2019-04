Zmiany w OFE. Jak sprawdzić, ile pieniędzy odłożyliśmy?

Pieniądze do OFE trafiają za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , który przekazuje część naszej składki (dokładnie 2,92 proc. podstawy wynagrodzenia) Otwartym Funduszom Emerytalnym.

O tym, jaka kwota trafiła do OFE , dowiemy się logując się do Platformy Usług Elektronicznych dostępnej na stronie Zakładu.

Obejrzyj: Znika OFE. "Polacy będą mieli dwie opcje do wyboru, jedna będzie domyślna"

Co ważne, wszystkie pieniądze, które gromadzą OFE, przeliczane są na jednostki rozrachunkowe. Ich wartość zmienia się każdego dnia. W roku 1999, kiedy powstawały Otwarte Fundusze Emerytalne, wartość jednostki rozrachunkowej wynosiła 10 zł. Dziś to ok. czterdzieści kilka złotych.