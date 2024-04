Zniesienie limitów dorabiania do emerytury. Co z obietnicą Donalda Tuska?

Robert 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zawsze jest problem jak trzeba coś zrobić dla zwykłego Kowalskiego. Przypomnę, że limit dorabiania do emerytury nie dotyczy służb mundurowych. Taki sam problem jest z emeryturami stażowymi. Mają je m.in. służby mundurowe, ale dla zwykłego Kowalskiego to już jest problem z uchwaleniem. Więc sami widzicie jak jesteśmy traktowania przez rządzących. My mamy z.........ć na święte krowy, aby im się lepiej żyło.