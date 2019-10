ZUS na początek, podatki później. Nowy pomysł w rządzie dot. emerytur

Eksperckie zaplecze rządu lobbuje za wprowadzeniem "podatko-składki". Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", chodzi o to, by od osób o najniższych dochodach najpierw pobierać pieniądze na ZUS, a dopiero po przekroczeniu pewnego poziomu dochodów - na PIT. To miałoby sprawić, że mniej zamożnym łatwiej będzie uzbierać składkę emerytalną i tym samym zmniejszy się liczba minimalnych świadczeń.