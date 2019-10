Mały ZUS zostanie poszerzony. Jadwiga Emilewicz: To oznacza realną ulgę

Jak dodała, oznacza to realną ulgę dla najmniejszych przedsiębiorców. Jak informowaliśmy w money.pl, zaoszczędzą po kilkaset złotych miesięcznie, a rocznie to kilka tysięcy złotych.

Jednocześnie szefowa resortu przedsiębiorczości w wywiadzie dla "Faktu" negatywnie odniosła się do pomysłów dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców.

- Jestem przeciwniczką takiego rozwiązania. Na przykład Niemcy od niego odchodzą. Rzeczywistość jest bowiem taka, że gdy pojawiają się trudności w gospodarce, z reguły zaczyna się oszczędzać na tym, co wydaje się niepotrzebne, czyli właśnie na składkach na ubezpieczenia społeczne - argumentowała w rozmowie z "Faktem".

Podkreśliła również, że Polacy nie myślą dwie dekady do przodu. - Tymczasem powinniśmy dążyć do tego, by każdy w wyniku swojej aktywności zawodowej, miał wypracowaną choćby minimalną emeryturę.