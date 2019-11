ZUS odpowiada Marczukowi. Emerytury w 2080 r. mają wynosić ponad 20 tys. zł

„Pasy zapięte? Kto ma słabe nerwy niech nie czyta. Oficjalny szacunek wysokości emerytur w przyszłości jaki dostałem z @zuspl. Teraz dostajemy 53,8 proc. ostatniej pensji (ok. 2,2 tys. zł). W 2045 będzie 32 proc., w 2060 - 24,9 proc., a 2080 - 23,1 proc. To będzie ok. 1 tys. zł na mc (na dzisiejsze pieniądze)” – pisał Marczuk, czym najwyraźniej chciał zachęcić do przystępowania do Pracowniczych Planów Kapitałowych.