ZUS się pomylił i przelewał podwójną emeryturę. Zorientowali się po roku

poznaniak 49 min. temu zgłoś do moderacji 4 6 Odpowiedz

Powinien zwrócić rozłożone w dogodnych i kilkuletnich ratach ale bez odsetek. Odsetki winna zapłacić osoba która popełniła błąd. Dlaczego ? Nagle wzrosła mu kwota a on nie wie dlaczego? Dostałby pismo o nowym naliczeniu a takiego nie ma. Po drugie nie miał emerytury jak 80% Polaków na granicy ubóstwa czyli 1200 zł więc stać go na zwrot. Najwyższy już czas by wszyscy urzędnicy ponosili choć w części odpowiedzialność materialną za błedy szczególnie za świadome.