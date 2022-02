Rzecznik rządu o wyroku TSUE. "Potwierdza niebezpieczną tendencję"

Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnął, czy zasadne są argumenty Polski i Węgier, które zaskarżyły mechanizm "pieniądze za praworządność", twierdząc, że jest on niezgodny z unijnymi traktatami.

Jak poinformowano, TSUE oddalił skargi. Oznacza to, że Komisja Europejska będzie mogła wnieść o zablokowanie unijnych funduszy krajowi, w którym naruszane są zasady praworządności.

Rzecznik rządu o wyroku TSUE

Do decyzji TSUE odniósł się rzecznik rządu Piotr Müller. - Orzeczenie potwierdza niebezpieczną tendencję do rozszerzania przepisów prawa poza traktatami UE. Odbieramy go negatywnie — powiedział podczas konferencji prasowej.