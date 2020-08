11bit studios ma obecnie 25 mln zł wkładu własnego do umów wydawniczych

"'Moonlighter' i 'Children of Morta' to dwa tytuły zewnętrzne, dla których 11 bit studios świadczyło usługi wydawnicze. Obecnie w portfelu mamy cztery kolejne projekty wydawnicze, z których trzy to pozycje produkowane przez studia zagraniczne. Czwarty z tytułów jest tworzony przez polskie studio - Fool's Theory. Nasz wkład, w ujęciu rachunkowym jako zobowiązania finansowe wynikające z podpisanych umów wydawniczych, to łącznie 25 mln zł. Są to zatem znacznie większe produkcje niż 'Moonlighter' i 'Children of Morta', które kosztowały nas łącznie (zaangażowaliśmy w te projekty) ok. 5 mln zł" - powiedział ISBtech Wolak.