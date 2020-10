7Levels chce rozwijać się na wszystkich platformach, łącznie z konsolami nextgen

"Nasz najnowszy, już czwarty autorski projekt [wcześniejsze to 'Castle of Heart', 'Jet Cave Adventures', 'Destrobots'], będzie grą zdecydowanie najbardziej zaawansowaną, która jednocześnie pochłonie największy budżet produkcyjny. W przeciwieństwie do trzech poprzednich tytułów, przy jego produkcji nie skupiamy się wyłącznie na Nintendo Switch. Gra już od samego początku opracowywana jest z myślą o wszystkich platformach, włączając w to konsole najnowszej generacji, które zadebiutują na rynku lada dzień. Nowy projekt wymaga ogromnej ilości pracy oraz zaangażowania, dlatego chcemy rozwijać nasz zespół i zatrudnić kilka dodatkowych osób, które mogłyby nam pomóc w realizacji nowych, niesamowitych pomysłów" - powiedział ISBtech Król.

"Nawiązując zaś do działalności wydawniczej - w tym roku do 6 wydanych już gier dołączą co najmniej 2 kolejne. Będą to 'Warplanes WW1: Sky Aces' oraz 'Football Cup'. Dodatkowo już niebawem światło dzienne ujrzy pecetowa oraz xboxowa wersja 'Jet Kave Adventure', która pomoże nam przetrzeć szlaki na tych właśnie platformach - do tej pory wydawaliśmy wyłącznie na konsolę Nintendo" - dodał wiceprezes.

Król zaznaczył, że powoli zanika zjawisko ograniczania się przez graczy do pojedynczych platform.

"W związku z tym kierujemy nasze projekty także do tych graczy, których wcześniej nie braliśmy pod uwagę. Łączenie gatunków oraz coraz wyższe standardy przy tworzeniu oprawy audiowizualnej to kolejny zauważalny trend wśród nowych tytułów, również tych z mniejszym budżetem. W projekcie, nad którym obecnie pracujemy, staramy się łączyć to, co najlepsze z gatunków gier platformowych, przygodowych i akcji, jednocześnie uzupełniając całość efektami wizualnymi, których nie powstydziłoby się niejedno większe studio" - podsumował wiceprezes.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

