Action: Sąd stwierdził przyjęcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

"Informujemy, że wczoraj sąd stwierdził przyjęcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Action S.A. To etap poprzedzający formalne jego zatwierdzenie i planowane zakończenie sanacji. Teraz więc widoczny już jest moment, w którym oficjalnie zaczniemy kolejny etap w rozwoju naszej spółki . Na naszych oczach pisze się historia biznesowa dużej firmy, która jako jedna z nielicznych - jak dotąd - zmierza wielkimi krokami do szczęśliwego zakończenia sanacji" - napisał wiceprezes Sławomir Harazin w komentarzu.

"Przechodzimy do biznesu opartego o strategię wypracowaną w czasie restrukturyzacji i mamy nadzieję, że już wkrótce zaczniemy spłacać wierzytelności" - dodał.

Podkreślił również, że to bardzo dobra informacja dla kontrahentów biznesowych, klientów i pracowników Action, bo "wyraźnie wracamy do gry, a przede wszystkim dalszej ciężkiej pracy, by odbudować wartość firmy".