Adgar Poland udostępnił w Warszawie pierwsze biura w koncepcie Flexi Lease

Flexi Lease to rozwiązanie dostosowane do zmieniających się potrzeb najemców powierzchni biurowej. W ramach Flexi Lease klienci mają do swojej dyspozycji kompaktowe biura składające się z open space, sal spotkań, gabinetów oraz aneksu kuchennego, a dodatkowo strefę wspólną, z której korzystają wszyscy najemcy z danego piętra. W przestrzeni wspólnej znajduje się kuchnia, strefa chill - out, kanapy, fotele, huśtawka itd., podano także.