Agora ostro o decyzji UOKiK. "Kompromituje urząd i chroni konkurentów, a nie konkurencję"

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zakazał przejęcia spółki Eurozet przez Agorę . Według prezesa Tomasza Chróstnego mogłoby to prowadzić do powstania duopolu i marginalizacji pozostałych grup i stacji radiowych.

Na odpowiedź i to bardzo zdecydowaną ze strony władz Agory nie trzeba było długo czekać. Z oświadczenia zarządu wynika, że nie zgadza się merytorycznie z decyzją prezesa UOKiK i skorzysta z przysługującego mu odwołania od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Prezes UOKiK odrzucił argumenty merytoryczne przedstawione w sprawie, a jego decyzja oparta jest na wybiórczo potraktowanych materiałach, które zostały dobrane do z góry założonej tezy. To bezprzykładne naruszenie zasady bezstronności i obiektywizmu UOKiK" - czytamy dalej.

Według Agory wnioski, które wyciągnął prezes Chróstny z analizy rynku, są absurdalne. Pod pretekstem ochrony rynku przed "sytuacją zbliżoną do duopolu", prezes chroni sytuację zbliżoną do monopolu. Ignoruje tym samym argumenty reklamodawców wskazujące na korzystne efekty z pojawienia się nowej oferty Agory i zwiększenia presji na rynkowego hegemona, podano także.

"Szacując na poziomie 70 proc. łączny udział w rynku ogólnopolskiej reklamy radiowej dwóch największych graczy po połączeniu Agory z Eurozetem, prezes UOKiK mija się z prawdą. Ten udział po koncentracji wyniósłby niespełna 65 proc., z czego blisko 39 proc. to udział obecnego lidera rynku" - podkreślają władze Agory.

"Wydając zakaz koncentracji Prezes UOKiK wiedział, że Agora była gotowa na dalszą redukcję tego udziału. Swoją decyzję ogłosił na kilkanaście godzin przed umówionym spotkaniem w tej sprawie. Już wcześniej Agora zaproponowała działania, które neutralizowały zastrzeżenia przedstawione przez Prezesa UOKiK w odniesieniu do wielu rynków lokalnej reklamy radiowej, w szczególności w Poznaniu, Legnicy i Zielonej Górze" - wskazuje spółka.

"Agora, posiadając 40 proc. udziałów, pozostaje mniejszościowym udziałowcem spółki Eurozet. W przekonaniu o słuszności swoich argumentów spółka złoży odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK do właściwego sądu i jest zdeterminowana do skorzystania ze wszelkich możliwych narzędzi prawnych w tej sprawie" - podkreśla spółka.

Wniosek o zgodę na koncentrację wpłynął do UOKiK w październiku 2019 roku. Miesiąc później prezes UOKiK skierował sprawę do tzw. drugiego etapu, co oznacza, że konieczne było przeprowadzenie dokładnego badania rynku.