PKO BP ogranicza ofertę lokat do minimum. Tą drogą pójdą kolejne banki

"Zawieszamy oferowanie lokat terminowych na 1, 6 i 12 miesięcy, we wszystkich kanałach sprzedaży - w ofercie dostępna będzie wyłącznie lokata na 3 miesiące" - czytamy w oficjalnym komunikacie banku.

Oczywiście lokaty założone do 31 grudnia są dalej utrzymywane zgodnie z pierwotnymi warunkami. Aż do ich wygaśnięcia.

To oznacza, że po trzech miesiącach z ulokowanego tysiąca złotych klient może liczyć na odsetki w wysokości 2,5 grosza. Uwzględniając podatek Belki, wychodzi na czysto 2 grosze zysku.

Ten proces trwa

Banki z PKO BP na czele muszą zdawać sobie sprawę, że w ten sposób wielu klientów zniechęcą do trzymania u nich swoich pieniędzy. A może właśnie tych pieniędzy mają już za dużo? Statystyki pokazują, że w 2020 roku regularnie przybywało depozytów, a kredytów, na których banki głównie zarabiają, udzielały mniej niż wcześniej.

PKO BP pierwszy, ale nie ostatni

Pytanie, czy klienci innych banków mogą spodziewać się podobnych ruchów w najbliższych tygodniach i miesiącach? Tak było poprzednio z ofertą lokat skierowanych do firm.

- Jest to bardzo prawdopodobne. Raczej jednak będzie to ograniczenie oferty i skupienie się na krótkoterminowych depozytach niż wycofanie jej zupełnie. Jest to tym bardziej prawdopodobne po ostatnich słowach prezesa NBP o możliwej kolejnej obniżce stóp procentowych w pierwszym kwartale tego roku - wskazuje Serafin.