AI Busters otrzymał 1 mln zł na inwestycje od funduszu YouNick Mint

"AI Busters, wykorzystując autorskie rozwiązania do zaawansowanej analizy językowej, automatyzuje i ulepsza procesy obsługi klienta, wspierające codzienne działanie BOK-ów. Firmy korzystające z rozwiązania spółki nie tylko zmniejszają koszt prac, ale przede wszystkim zwiększają jej jakość, co przekłada się na zadowolenie osób poszukujących wsparcia w kontakcie z konsultantem. Również dla ostatnich AI Busters dostarcza wartość: rezygnując z wykonywania rutynowych, powtarzalnych działań, pracownicy mogą skupić się na bardziej satysfakcjonujących aktywnościach. To z kolei przyczynia się do zmniejszenia rotacji kadrowej i wpływa pozytywnie na morale oraz wskaźnik zachowań innowacyjnych i twórczych w firmach" - czytamy w komunikacie.