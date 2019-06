Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o wypłacie 6,6 zł dywidendy na akcję

Wypłata dywidendy za zeszły rok na poziomie 75% jednostkowego zysku to maksymalny możliwy do wypłaty poziom uwzględniający rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące polityki dywidendowej. Dzień dywidendy jest ustalony na 10 lipca, a dzień wypłaty dywidendy na 30 lipca 2019 r. Ostatnim dniem kiedy inwestorzy mogą nabyć akcje Pekao z prawem do dywidendy za rok 2018 jest 8 lipca 2019 r. , podano.