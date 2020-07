Akcjonariusze ML System zdecydowali o emisji do 730 tys. akcji serii E

Łącznie spółka zamierza wyemitować do 1,5 mln akcji, stanowiących do 21% w podwyższonym kapitale zakładowym. W terminie do 30 września planowane jest zwołanie kolejnego walnego zgromadzenia, podczas którego pod głosowanie poddana zostanie uchwała dotycząca publicznej emisji do 770 tys. akcji w trybie prospektowym.