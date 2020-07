giełda 1 godzinę temu

Akcjonariusze Ryvu Therapeutics zdecydowali o emisji akcji bez pp

Akcjonariusze Ryvu Therapeutics zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 2 384 245 nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji spółki serii I i praw do tych akcji (PDA), ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji spółki serii I i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany statutu spółki, wynika z uchwał.

Podziel się Dodaj komentarz