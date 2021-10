Alior Bank niemal podwaja zyski i nakręca hossę. Wiemy, jak skorzysta na decyzji RPP

Początek środowej sesji na warszawskiej giełdzie nie należy do najbardziej udanych dla inwestorów, choć akurat humory posiadaczom akcji Alior Banku muszą dopisywać. Wśród nich jest spółka PZU (i pośrednio Skarb Państwa), która ma kontrolę nad jedną trzecią udziałów. Alior to jedna z najmocniejszych spółek, której akcje zyskiwały rano na wartości nawet ponad 6 proc.

Kurs akcji otarł się niemal o okrągłe 60 zł. Tak wysoko nie był od blisko 2,5 roku. To zasługa głównie dobrych wyników finansowych, którymi pochwalił się zarząd banku. Do tego przed Aliorem rysują się dobre perspektywy związane ze zmianą polityki pieniężnej NBP i podwyżkami stóp procentowych, co napędza hossę.