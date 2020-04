Alior Bank przekaże 1 mln zł Szpitalowi Wojewódzkiemu w Szczecinie

Pandemia koronawirusa spowodowała nagłe zwiększenie liczby pacjentów wymagających wyspecjalizowanej pomocy medycznej, a to z kolei wiąże się z nagłą potrzebą wyposażenia polskich szpitali w odpowiedni sprzęt. Alior Bank odpowiedział na prośbę Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie i przekaże mu pieniądze na zakup sprzętu niezbędnego do przyjmowania chorych na COVID-19. Na liście potrzeb zgłoszonych do Alior Banku przez placówkę medyczną znalazł się zarówno profesjonalny sprzęt medyczny, m.in. respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do masażu serca, lampy bakteriobójcze, jak również niezbędne środki ochrony indywidualnej, czyli maski, kombinezony czy gogle, wskazano również.