Allegro i CD Projekt ratują indeks WIG20 przed głębokimi spadkami

WIG20 pozostaje w konsolidacji w okolicach 1640 pkt., a poranne otwarcie na rynku terminowym nie dawało jasnego sygnału co do dalszego kierunku notowań. Wprawdzie rynek otworzył się minimalnie powyżej wczorajszego zamknięcia, jednak na tym etapie nie można wyciągać wiążących wniosków. Trudno również przewidywać rozwój wydarzeń patrząc na pozycje inwestorów przeprowadzających transakcje poprzez platformę CMC Markets. Większość z tych z nich, którzy są zaangażowani w kontrakty CFD na WIG20, posiada wprawdzie pozycje na wzrost, ale wartość tych pozycji stanowi jedynie 42% wszystkich otwartych na tym instrumencie.

Biorąc pod uwagę, że za rynkowy pesymizm odpowiadają przede wszystkim obawy o rozwijającą się falę zachorowań i urzeczywistniające się w wielu krajach na świecie czarne scenariusze dotyczące lockdownu, niewiele wskazuje na to, aby sytuacja miała się dziś drastycznie zmienić. W Europie poważne ograniczenia zostały wprowadzone we wszystkich ważnych gospodarkach. Hiszpania ogłosiła stan wyjątkowy i, podobnie jak we Włoszech i Francji, obowiązuje tam godzina policyjna. Niemal w każdym innym kraju naszego kontynentu również obowiązują restrykcje, co z bardzo dużym prawdopodobieństwem odbije się negatywnie na aktywności gospodarczej. W Polsce przez media przetaczają się informacje o możliwym całkowitym lockdownie, który potencjalnie miałby zostać ogłoszony w piątek. Wprawdzie póki co można mówić o plotkach, jednak w ostatnich tygodniach były one bardzo trafne.