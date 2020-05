Ambra podała wyniki. Najszybciej rosła sprzedaż whisky i wódki.

W trzecim kwartale roku obrotowego 2019/2020, czyli w okresie od stycznia do marca, sprzedaży Ambry wzrosła o 10,6 mln zł, czyli o 11,1 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem rok wcześniej. Przychody wzrosły pomimo ograniczeń w dostawach do gastronomii i sklepów specjalistycznych z powodu epidemii koronawirusa. Do wzrostu sprzedaży w największym stopniu przyczyniły się alkohole wysokoprocentowe, wina spokojne i napoje bezalkoholowe.