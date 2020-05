Inno-Gene wprowadza testy genetyczne na koronawirusa. Szał na akcjach

Centrum Badań DNA - spółka zależna Inno-Gene - wprowadziła do oferty testy genetyczne identyfikujące zwiększone ryzyko do zachorowań na COVID-19 oraz identyfikujące zwiększoną podatność i ciężkość przebiegu choroby - poinformowała spółka.

Badanie genetyczne, do którego materiał pobierany jest w sposób nieinwazyjny, przyczyni się do identyfikacji osób, u których choroba COVID-19 ma cięższy przebieg, przez co powinny one być objęte szczególną opieką medyczną oraz pozwoli przeprowadzić badania populacyjne i zidentyfikować osoby szczególnie podatne na zachorowania.