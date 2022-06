Amerykanie dzisiaj decydują. Horror na rynkach trwa

wrrrrr 2 godz. temu zgłoś do moderacji 2 6 Odpowiedz

Co zrobią Amerykanie z kasą? Zaczną wykupywać nieruchomości - działki budowlane i rolne mając świadomość co jeszcze w dzisiejszym świecie ma realną wartość, jak wykupią u siebie, to zaczną skupować Europę, również w Polsce, ceny stanęły w PL bo kredyty słabo więc mają idealny moment na kupno, podobnie jak fundusze z Izraela. Kupujcie ziemię budowlaną i orną bo za chwilę pejsko-jankesi wykupią wszystko do reszty i zostaniecie z bezwartościowym PLN.