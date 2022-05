USA wysyłają światu złowieszczy sygnał. Słabnie kluczowy czynnik

Amerykańska gospodarka stanowczo wyhamuje już w przyszłym roku — przewidują bankowcy i ekonomiści cytowani w czwartek przez "The Washington Post". Inflacja, jakiej Amerykanie nie widzieli od 40 lat, jest głównym wyzwaniem zarówno dla gospodarki, jak i administracji Bidena. Wyższe ceny podstawowych artykułów, takich jak żywność, energia i mieszkania, obciążają budżety Amerykanów i zaciemniają ich obraz gospodarki. Eksperci obawiają się o sytuację finansową konsumentów w obliczu zapowiadanych przez urzędników dalszych podwyżek stóp procentowych, niezbędnych do stłumienia galopującej inflacji.

Więcej niż pewni

" Ryzyko recesji jest wysokie – nieprzyjemnie wysokie – i rośnie" – powiedział Mark Zandi, główny ekonomista w Moody's Analytics. Dodał on, "aby gospodarka mogła poruszać się bez pogorszenia koniunktury, potrzebujemy bardzo zręcznej polityki ze strony Fedu i odrobiny szczęścia" .

Znaki na niebie

W ubiegłym tygodniu największe i najbardziej wpływowi detaliści zaliczyli solidne giełdowe spadki. Akcje Walmartu we wtorek taniały o ponad 11 proc. - to największa jednosesyjna strata od 35 lat. Z kolei w środę notowania Targetu poleciały o 26 proc., po oszałamiającym 52-procentowym spadku kwartalnych zysków, co kierownictwo spółki tłumaczyło spadkiem popytu na produkty o dużej wartości, jak m.in. telewizory, sprzęty kuchenne i meble ogrodowe. Spółka spodziewała się spadku popytu w tych segmentach produktowych, ale nie aż tak dużego.