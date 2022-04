Z amerykańską gospodarką jest gorzej, niż zapowiadano. PKB spada

"Wzrost gospodarczy w USA nieoczekiwanie zmniejszył się w pierwszym kwartale z powodu rosnącej nierównowagi handlowej, szybującej inflacji i zakłóceń w łańcuchu dostaw " - donosi "Financial Times" (FT).

Zobacz także: "Tarcza antyputinowska" wspomoże gospodarkę? Ekspert: Trzeba się wziąć do roboty

Gospodarka w dół, inflacja w górę

Ekonomiści zauważają, że amerykańska gospodarka znalazła się w bardzo trudnym położeniu. Inflacja rośnie do rekordowych poziomów, bank centralny USA zapowiada podwyżki stóp procentowych, które co do zasady schładzają gospodarkę, a ta już na początku roku zalicza spadek PKB.