Amerykański gigant kupił większości akcji polskiej firmy technologicznej

Firma Sermush z USA za pośrednictwem spółki zależnej Prowly stanie się większościowym udziałowcem Brand24. Nabędzie 1,28 mln akcji polskiej spółki, stanowiących ok. 57,58 proc. kapitału zakładowego oraz głosów na Walnych Zgromadzeniach. Łączna wartość transakcji to ok. 55 mln zł.