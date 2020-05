Amica widzi poprawę na niektórych rynkach w II kw., m.in. w Polsce i Niemczech

"Widzimy w maju i już na czerwiec zwyżki i to bardzo cieszy. Spore ożywienie panuje na rynku polskim. Podkreślamy, że stabilna sytuacja jest na rynku zachodnim, w Niemczech sytuacja cieszy nas, osiągamy wyniki na pewno porównywalne z 2019 r. Również sytuacja stabilna i dobra jest na rynku skandynawskim. To ożywienie widać też na południu Europy. Natomiast nie możemy zapominać o tych rynkach, które są w dalszym ciągu w lockdownie. Mam tu na myśli rynek wschodni - Rosja w całym kwietniu była zablokowana. Rynek hiszpański w całym kwietniu również zablokowany, to samo na początku maja i w dalszym ciągu są trudności. Rynek francuski się odmraża, wysyłki do Francji się odbywają" - wymienił Rakowski podczas wideokonferencji.

Grupa Amica zanotowała w pierwszym kwartale 2020 roku 686,5 mln zł sprzedaży (+1% r/r), co przy wzroście marży brutto na sprzedaży pozwoliło na wypracowanie 199,2 mln zł wyniku na tym poziomie (+4% r/r). Ze względu na uwarunkowanie wypływające z pandemii koronawirusa zwiększony został odpis na zapasach (+1,3 mln zł r/r pozostałych kosztów operacyjnych), a w kosztach finansowych na bazie stosowanego modelu wzrosły oczekiwane straty należności (+1,9 mln zł r/r). Przed rokiem została też rozwiązana rezerwa aktualizująca wartość magazynu (1,1 mln zł), co dodatkowo zaburza porównanie rok do roku na poziomie EBITDA czy zysku brutto. Z kolei w obszarze cash flow i bilansu Grupa Amica poprawiła o ok. 74 mln zł wartość wygenerowanych przepływów z działalności operacyjnej, zmniejszyła również zadłużenie netto o 31% r/r. W efekcie wskaźnik dług/netto do EBITDA znalazł się na poziomie 0,9.