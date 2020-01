Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 3,4% m/m do 268,1 mld zł w grudniu

"W grudniu obserwowaliśmy wzrosty na globalnych rynkach akcji, w tym polskim. Indeks MSCI AC World na koniec roku był o +3,4% wyżej niż miesiąc wcześniej. Równocześnie na rynku obligacji rentowności rosły (ceny spadały), co nie sprzyjało wynikom funduszy dłużnych. W efekcie jednak aktywa zgromadzone we wszystkich polskich funduszach inwestycyjnych wzrosły o solidne 3,5 mld zł do 268,1 mld zł" - czytamy w komunikacie.